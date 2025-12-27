D'Repente levam prenda de Natal para o Porto Moniz

A banda madeira D'Repente protagoniza, ao final da tarde deste sábado, um espectáculo no espaço Multiusos do Porto Moniz. O início do concerto está agendado para as 19h30 de hoje, por forma a celebrar uma década de existência do grupo.

Cinco músicos madeirenses formam a banda criada em 2016 que tem por missão "reinterpretar os cordofones tradicionais madeirenses: braguinha, rajão e viola de arame". "Ao lado destes instrumentos emblemáticos, a banda conta também com a bateria e o baixo, criando um som único que respeita a tradição, mas ao mesmo tempo inova", explica nota à imprensa.

O ciclo de concerto que celebram o aniversário dos D'Repente estende-se até ao Verão de 2026 e "além de comemorar a sua trajectória, também tem como objectivo enaltecer o património cultural e musical da Madeira, levando a música do grupo a diferentes espaços da ilha, de forma a aproximar ainda mais a banda do seu público e das tradições regionais".