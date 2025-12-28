Casa cheia no Multiusos do Porto Moniz para ver concerto de Natal dos D'Repente

O Multiusos de Porto Moniz registou casa cheia no concerto de Natal oferecido pela autarquia na segunda oitava das festividades natalícias. O grupo madeirense D'Repente animou a noite com um espectáculo intimista que transformou a celebração numa verdadeira festa, diz a organização.

A iniciativa do Município de Porto Moniz permitiu à população assistir gratuitamente a um dos concertos da digressão comemorativa dos 10 anos do grupo, que tem percorrido diversos pontos da ilha com o objectivo de levar cultura às comunidades locais, enaltecer o património regional e prestar homenagem às tradições madeirenses.

A digressão regional do D'Repente destaca-se por privilegiar espaços menos convencionais, aproximando a música de públicos que habitualmente têm menos acesso a eventos culturais desta natureza.

O grupo prossegue a sua digressão comemorativa já no próximo dia 10 de Janeiro, pelas 19h30, na Escola Agrícola de São Vicente.