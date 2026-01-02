Ano arranca com tímida subida de preços dos combustíveis na Madeira

Os preços dos combustíveis vão sofrer um aumento inferior a meio cêntimo por litro neste início de ano, com a actualização a ser ligeiramente maior na gasolina do que no gasóleo rodoviário.

Assim, a Gasolina super sem chumbo IO 95, actualmente cifrada nos 1,534 euros por litro, vai passar a custar 1,537 euros por litro a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, dia 5 de Janeiro de 2026. O aumento é de 0,3 cêntimos.

Quer isto dizer que a poupança será de 15 cêntimos num abastecimento de 50 litros de gasolina.

Ainda mais tímida (e quase imperceptível) será a actualização do preço máximo de venda do gasóleo rodoviário, que sobe milimetricamente 0,1 cêntimo: dos actuais 1,410 euros por litro para 1,411. Isto significa que para um abastecimento de 50 litros, o consumidor dispensará mais 5 cêntimos a partir de segunda-feira.

Sem alterações ficará o gasóleo marcado e colorido que se mantém nos actuais 0,935 euuros/litro.

A homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis que vigoram a partir das 00h00 de 5 de Janeiro foi publicada esta sexta-feira no JORAM por despacho conjunto (n.º 1/2026) dos secretários regionais da Economia e das Finanças.