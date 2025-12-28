Concerto de Fim de ano da Orquestra Clássica da Madeira surpreende

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) despediu-se de 2025 este domingo, 28 de Dezembro, com o seu tradicional Concerto de Fim de Ano, que teve lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, na cidade do Funchal.

O concerto especial contou com a direcção do maestro italiano Gianluca Marcianò e com a participação, pela primeira vez, da pianista croata Martina Filjak.

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou-se em formação sinfónica dirigida por Gianluca Marcianò, maestro que colabora regularmente com a OCM. A pianista Martina Filjak actuou pela primeira vez como solista convidada da orquestra.

O programa incluiu obras de Camille Saint-Saëns, Alexander Borodin e Piotr Ilitch Tchaikovsky, com a interpretação do Bacchanale da ópera Sansão e Dalila e do Concerto para Piano n.º 2 em Sol menor de Saint-Saëns, as Danças Polovtsianas da ópera O Príncipe Igor de Borodin e a Abertura 1812 de Tchaikovsky.