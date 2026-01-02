Preços das casas valorizou 14,6% na Madeira em 2025

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 14,6% em Dezembro face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.715 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Dezembro, tendo em conta o valor mediano. A Região Autónoma da Madeira, foi a segunda região que mais subiu de preço nos últimos 12 meses, depois da Região Autónoma dos Açores (20,1%).

Entre os municípios da ilha da Madeira, a maior subida anual foi registada em Santa Cruz (25,4%), seguida por Machico (23,3%), Ponta do Sol (21,3%) e Calheta (20,3%). Seguem-se Câmara de Lobos (17,3%) e Santana (16,4%). Já a capital apresentou uma valorização mais moderada, com uma variação anual de 9%.

O idealista refere que não foram registadas descidas em nenhum dos municípios analisados.

No ranking dos preços medianos por metro quadrado, Calheta surge como o município mais caro para comprar casa, com 4.134 euros/m2, ultrapassando o Funchal (3.861 euros/m2). Seguem-se Ponta do Sol (3.434 euros/m2), Santa Cruz (3.024 euros/m2) e Câmara de Lobos (2.953 euros/m2). Com valores mais baixos posicionam-se Machico (2.888 euros/m2) e, no final da tabela, Santana (1.746 euros/m2).

Já no Porto Santo, os preços subiram 42,6%, custando o metro quadrado, 3.729 euros.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 6,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.019 euros/m2.

Cidades capitais de distrito e regiões autónomas

Em Dezembro, os preços das casas subiram na maioria das 20 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas pelo idealista. As maiores variações anuais registaram-se em Santarém (27,1%), Beja (20%) e Setúbal (17,2%), que lideram a lista das subidas. Seguem-se Castelo Branco (16,7%), Guarda (15,5%), Portalegre (14,5%), Viana do Castelo (13,1%), Ponta Delgada (11,6%), Viseu (10,9%), Leiria (9,3%), Funchal (9,0%), Braga (8,8%), Faro (8,8%), Coimbra (7,8%) e Aveiro (7,2%). Aumentos mais moderados foram observados em Bragança (5%), Évora (4,9%), Lisboa (4,8%) e Porto (4,8%). A única exceção foi Vila Real, que registou uma descida anual de 6,1%.

Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com um preço mediano de 5.995 euros/m2. Seguem-se Porto (3.885 euros/m2) e Funchal (3.861 euros/m2). No quarto e quinto lugares surgem Faro (3.435 euros/m2) e Setúbal (3.010 euros/m2). Logo a seguir posicionam-se Aveiro (2.762 euros/m2), Évora (2.488 euros/m2), Ponta Delgada (2.371 euros/m2), Coimbra (2.256 euros/m2), Viana do Castelo (2.203 euros/m2) e Braga (2.149 euros/m2).

Com valores inferiores a 2.000 euros/m2 surgem Leiria (1.784 euros/m2), Viseu (1.760 euros/m2), Santarém (1.703 euros/m2), Vila Real (1.317 euros/m2), Beja (1.305 euros/m2), Bragança (1.104 euros/m2), Castelo Branco (1.045 euros/m2), Portalegre (985 euros/m2) e, por fim, a Guarda (976 euros/m2).

Casas subiram em todos os distritos e ilhas

Analisando os dados de Dezembro, os preços das casas subiram em todos os 26 distritos e ilhas analisados. A maior subida anual foi registada na ilha de Porto Santo (42,6%), destacando-se de forma muito expressiva face às restantes regiões. Seguem-se a ilha do Faial (29%), ilha de São Miguel (20,2%), ilha Terceira (19,9%), Santarém (18,8%) e Setúbal (18,3%). Com variações igualmente relevantes surgem ainda a Guarda (17,1%), Castelo Branco (15,7%), ilha da Madeira (14,3%), ilha do Pico (13,9%), ilha de São Jorge (13,4%), Viseu (13,2%), Leiria (12,8%), Aveiro (12,2%), Portalegre (12%), Viana do Castelo (11,6%), Braga (10,8%) e Évora (10,7%).

As subidas mais moderadas foram observadas em Beja (8,9%), Faro (8,8%), Lisboa (6,9%), Coimbra (5,3%), Vila Real (3,3%), Bragança (2,4%), Porto (1,9%) e, por fim, na ilha de Santa Maria (1,3%), que registou a menor variação positiva do conjunto analisado.

No ranking dos preços por metro quadrado, Lisboa lidera como o distrito mais caro para comprar casa, com 4.573 euros/m2, seguida por Faro (3.870 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.729 euros/m2), ilha da Madeira (3.715 euros/m2) e Setúbal (3.195 euros/m2). Logo a seguir surgem Porto (2.971 euros/m2) e São Miguel (2.314 euros/m2). Com valores intermédios posicionam-se Aveiro (2.051 euros/m2), Leiria (1.959 euros/m2), Braga (1.872 euros/m2), ilha do Faial (1.741 euros/m2), ilha do Pico (1.682 euros/m2), Viana do Castelo (1.653 euros/m2), Coimbra (1.604 euros/m2), ilha Terceira (1.601 euros/m2), Évora (1.601 euros/m2), Santarém (1.519 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.417 euros/m2) e ilha de São Jorge (1.390 euros/m2).

Na parte inferior da tabela surgem Beja (1.316 euros/m2), Viseu (1.298 euros/m2), Vila Real (1.092 euros/m2), Castelo Branco (1.051 euros/m2), Bragança (940 euros/m2), Portalegre (908 euros/m2) e, por fim, a Guarda (857 euros/m2).

Açores registou a maior subida anual

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram na maioria das regiões do país, mantendo-se estáveis no Norte (0,5%). A maior subida anual foi registada na Região Autónoma dos Açores (20,1%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (14,6%), Alentejo (14,3%), Centro (10,8%), Algarve (8,8%) e Área Metropolitana de Lisboa (8,6%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.239 euros/m2, continua a ser a região mais cara para comprar casa. Seguem-se o Algarve (3.870 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (3.715 euros/m2).

Logo depois surgem o Norte (2.452 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.972 euros/m2), o Alentejo (1.944 euros/m2) e, por fim, o Centro (1.716 euros/m2), que se mantém como a região mais barata para adquirir habitação.

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

Explica ainda que foi incluída ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartados todos os anúncios que se encontram na base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.