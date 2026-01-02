Preços das casas valorizou 14,6% na Madeira em 2025
O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 14,6% em Dezembro face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.715 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Dezembro, tendo em conta o valor mediano. A Região Autónoma da Madeira, foi a segunda região que mais subiu de preço nos últimos 12 meses, depois da Região Autónoma dos Açores (20,1%).
Entre os municípios da ilha da Madeira, a maior subida anual foi registada em Santa Cruz (25,4%), seguida por Machico (23,3%), Ponta do Sol (21,3%) e Calheta (20,3%). Seguem-se Câmara de Lobos (17,3%) e Santana (16,4%). Já a capital apresentou uma valorização mais moderada, com uma variação anual de 9%.
O idealista refere que não foram registadas descidas em nenhum dos municípios analisados.
No ranking dos preços medianos por metro quadrado, Calheta surge como o município mais caro para comprar casa, com 4.134 euros/m2, ultrapassando o Funchal (3.861 euros/m2). Seguem-se Ponta do Sol (3.434 euros/m2), Santa Cruz (3.024 euros/m2) e Câmara de Lobos (2.953 euros/m2). Com valores mais baixos posicionam-se Machico (2.888 euros/m2) e, no final da tabela, Santana (1.746 euros/m2).
Já no Porto Santo, os preços subiram 42,6%, custando o metro quadrado, 3.729 euros.
A nível nacional, o preço da habitação subiu 6,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.019 euros/m2.
Cidades capitais de distrito e regiões autónomas
Em Dezembro, os preços das casas subiram na maioria das 20 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas pelo idealista. As maiores variações anuais registaram-se em Santarém (27,1%), Beja (20%) e Setúbal (17,2%), que lideram a lista das subidas. Seguem-se Castelo Branco (16,7%), Guarda (15,5%), Portalegre (14,5%), Viana do Castelo (13,1%), Ponta Delgada (11,6%), Viseu (10,9%), Leiria (9,3%), Funchal (9,0%), Braga (8,8%), Faro (8,8%), Coimbra (7,8%) e Aveiro (7,2%). Aumentos mais moderados foram observados em Bragança (5%), Évora (4,9%), Lisboa (4,8%) e Porto (4,8%). A única exceção foi Vila Real, que registou uma descida anual de 6,1%.
Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com um preço mediano de 5.995 euros/m2. Seguem-se Porto (3.885 euros/m2) e Funchal (3.861 euros/m2). No quarto e quinto lugares surgem Faro (3.435 euros/m2) e Setúbal (3.010 euros/m2). Logo a seguir posicionam-se Aveiro (2.762 euros/m2), Évora (2.488 euros/m2), Ponta Delgada (2.371 euros/m2), Coimbra (2.256 euros/m2), Viana do Castelo (2.203 euros/m2) e Braga (2.149 euros/m2).
Com valores inferiores a 2.000 euros/m2 surgem Leiria (1.784 euros/m2), Viseu (1.760 euros/m2), Santarém (1.703 euros/m2), Vila Real (1.317 euros/m2), Beja (1.305 euros/m2), Bragança (1.104 euros/m2), Castelo Branco (1.045 euros/m2), Portalegre (985 euros/m2) e, por fim, a Guarda (976 euros/m2).
Casas subiram em todos os distritos e ilhas
Analisando os dados de Dezembro, os preços das casas subiram em todos os 26 distritos e ilhas analisados. A maior subida anual foi registada na ilha de Porto Santo (42,6%), destacando-se de forma muito expressiva face às restantes regiões. Seguem-se a ilha do Faial (29%), ilha de São Miguel (20,2%), ilha Terceira (19,9%), Santarém (18,8%) e Setúbal (18,3%). Com variações igualmente relevantes surgem ainda a Guarda (17,1%), Castelo Branco (15,7%), ilha da Madeira (14,3%), ilha do Pico (13,9%), ilha de São Jorge (13,4%), Viseu (13,2%), Leiria (12,8%), Aveiro (12,2%), Portalegre (12%), Viana do Castelo (11,6%), Braga (10,8%) e Évora (10,7%).
As subidas mais moderadas foram observadas em Beja (8,9%), Faro (8,8%), Lisboa (6,9%), Coimbra (5,3%), Vila Real (3,3%), Bragança (2,4%), Porto (1,9%) e, por fim, na ilha de Santa Maria (1,3%), que registou a menor variação positiva do conjunto analisado.
No ranking dos preços por metro quadrado, Lisboa lidera como o distrito mais caro para comprar casa, com 4.573 euros/m2, seguida por Faro (3.870 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.729 euros/m2), ilha da Madeira (3.715 euros/m2) e Setúbal (3.195 euros/m2). Logo a seguir surgem Porto (2.971 euros/m2) e São Miguel (2.314 euros/m2). Com valores intermédios posicionam-se Aveiro (2.051 euros/m2), Leiria (1.959 euros/m2), Braga (1.872 euros/m2), ilha do Faial (1.741 euros/m2), ilha do Pico (1.682 euros/m2), Viana do Castelo (1.653 euros/m2), Coimbra (1.604 euros/m2), ilha Terceira (1.601 euros/m2), Évora (1.601 euros/m2), Santarém (1.519 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.417 euros/m2) e ilha de São Jorge (1.390 euros/m2).
Na parte inferior da tabela surgem Beja (1.316 euros/m2), Viseu (1.298 euros/m2), Vila Real (1.092 euros/m2), Castelo Branco (1.051 euros/m2), Bragança (940 euros/m2), Portalegre (908 euros/m2) e, por fim, a Guarda (857 euros/m2).
Açores registou a maior subida anual
Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram na maioria das regiões do país, mantendo-se estáveis no Norte (0,5%). A maior subida anual foi registada na Região Autónoma dos Açores (20,1%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (14,6%), Alentejo (14,3%), Centro (10,8%), Algarve (8,8%) e Área Metropolitana de Lisboa (8,6%).
A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.239 euros/m2, continua a ser a região mais cara para comprar casa. Seguem-se o Algarve (3.870 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (3.715 euros/m2).
Logo depois surgem o Norte (2.452 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.972 euros/m2), o Alentejo (1.944 euros/m2) e, por fim, o Centro (1.716 euros/m2), que se mantém como a região mais barata para adquirir habitação.
Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.
Explica ainda que foi incluída ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartados todos os anúncios que se encontram na base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.