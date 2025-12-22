Subida do preço das casas, partos em ambulâncias e FCP entre os destaques da imprensa nacional

Bom dia. Entre os principais títulos dos jornais nacionais desta segunda-feira, 22 de Dezembro, destacam-se a subida dos preços das casas, que está a anular em poucos meses a isenção de IMT, os partos em ambulância e o jogo Alverca–FC Porto, marcado para as 18h45 de hoje. Em destaque está também a notícia do bombeiro madeirense que foi perdoado pela mulher.

Público:

- "Subida de preços das casas anula efeito da isenção de IMT em poucos meses"

- "Partos em ambulâncias. Medo, dor e alívio. 'Felizmente, correu tudo bem'"

- "Governamentalização. Esquerda desconfia de novo modelo de gestão da Lusa"

- "Guerra. Rússia deve rejeitar plano de paz da Ucrânia e da Europa"

- "Balanços 2025. Oito meses após apagão persiste um rasto de incertezas"

- "Receita do 'chef' Bertílio Gomes. A batata-doce que levava o Algarve até à Margem Sul"

- "Cinema. Mais perto de João, mais perto de Deus. Integral de César Monteiro em Janeiro"

- "Engenharia Química. Estudo explora novos materiais que desafiam princípio da electroquímica"

Jornal de Notícias:

- "Avião no qual a PJ apreendeu cinco milhões em notas era 'voo de Estado'"

- "Corrida aos doces de Natal"

- "Advogado suspeito de desviar fortuna detido no Porto por risco de fuga"

- "Braga. Escola de Medicina quer criar centro clínico"

- "Trabalho. Salários em atraso deixam a vida em suspenso"

- "Ourique. Idoso mata em lar dez horas depois de ser admitido na instituição"

- "Maior nevão do ano na chegada do inverno. Acidentes, estradas cortadas e momentos de lazer em todo o país"

- "Entrevista. Betty Faria é estrela de filme sobre Pedrógão"

- "Arbitragem. Treinador do F.C. Porto diz que VAR causa medo"

Correio da Manhã:

- "Terror e morte em lar de idosos. Residente de 92 anos assassina outro utente, de 96 anos, em ataque com barra de ferro"

- "Empresas de Seguro faturaram 1,8 milhões"

- "Mourinho agastado com data de jogo no Dragão"

- "Farioli: Situação da arbitragem está a ficar insustentável"

- "Joaquim Monchique sofre AVC"

- "Frio veio para ficar"

Diário de Notícias:

- "Primeira volta das Presidenciais deverá ter vencedor menos votado de sempre"

- "Trabalho, Portugal é dos poucos países da UE sem lei para banco de horas"

- "Negócio, Falta de 'visão industrial' e 'capacidade financeira' do país explicam venda da Secil à Molins"

- "Brasil, Filho de Bolsonaro quer ver filho de Lula investigado por corrupção"

- "Fentanilo, A arma de destruição massiva que Trump pode alegar para atingir Maduro"

O Jogo:

- "Alverca-FC Porto. Reflexão de Farioli sobre o momento que se vive no futebol português. 'Está a ficar insustentável'. 'VAR é uma ferramenta que julga, em vez de ajudar o árbitro'. 'Thiago Silva traz qualidade e liderança'"

- "Benfica-Famalicão. Renovação de José Neto na mesa"

- "José Faria, ex-treinador de Sidney Cabral. 'Pode ir para a frente, vai estar na praia dele'"

- "Duras críticas à arbitragem no dérbi feminino: 'Total falta de vergonha'"

- "Mourinho conta com Sudakov e Barreiro"

- "Sporting. Negociação urgente por extremo"

- "I Liga. Aves SAD -- Nacional 2-2. Tondela -- Casa Pia 1-2. Santa Clara -- Arouca 0-0"

- "Basquetebol. Águias tiram Supertaça aos dragões"

A Bola:

- "Nuno Santos de regresso com renovação à vista. Extremo do Sporting compete a meio de janeiro e tem 'prémio' pela dedicação"

- "Morita rende João Simões em Guimarães"

- "FC Porto. Diogo Costa terá cláusula de 60 milhões"

- "Benfica-Famalicão. É proibido adormecer"

- "Alerta de José Mourinho. 'Se pensarmos que bom momento dá vitória, erramos'"

- "Sudakov recuperado"

- "A Bola ao centro. Selecionador e jogadoras premiadas no Mundial de futsal em entrevista"

- "Futebol feminino. Sporting e Benfica empatam em Alvalade"

- "Basquetebol. Águia conquista Supertaça com vitória folgada sobre o dragão"

- "Liga Portugal. 15ª jornada. Aves SAD 2 -- Nacional 2. Santa Clara 0 -- Arouca 0. Tondela 1 -- Casa Pia 2"

Record:

- "(Sporting) 15 milhões por um extremo. Alvo é alguém que atue pela esquerda mas que faça várias posições no ataque"

- "(Benfica) Volta o onze mais forte. 'Bom momento não é obra do acaso', garante Mourinho"

- "(Basquetebol) Águia esmaga e leva Supertaça"

- "(FC Porto) 'Está a tornar-se insustentável. Diogo Costa tem acordo para prolongar contrato"

- "Amorim perde jogo e... Bruno"