Pequena subida de temperatura na Madeira na última terça-feira do ano

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 30 de Dezembro, apontam para céu muito nublado e períodos de chuva fraca. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste.

A assinalar também uma pequena subida de temperatura, com os termómetros a variar entre os 17 e os 22ºC no Funchal e entre os 16 a 20ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros a partir da tarde.

Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 2 metros a partir da tarde.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.