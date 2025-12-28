Chuva e vento na Passagem de Ano na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um Fim de Ano com chuva e vento no Arquipélago da Madeira, devido à influência de sistemas meteorológicos vindos do Atlântico Norte.

Segundo o IPMA, entre os dias 29 e 31 de Dezembro, o tempo será marcado pela passagem de frentes de fraca intensidade, com períodos de chuva, sobretudo “a partir da tarde de dia 29 e durante a madrugada e manhã de dia 31”. A chuva deverá ser mais frequente e intensa nestes períodos.

Na noite da Passagem de Ano, é provável que chova na Madeira. A probabilidade de precipitação varia entre “70 e 90%, incluindo na região do Funchal”. Já na ilha do Porto Santo, a chuva é menos provável, com uma probabilidade inferior a 30%.

A situação meteorológica deverá agravar-se no dia 1 de Janeiro. O IPMA indica que, a partir da manhã, poderá ocorrer “chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas”, sobretudo na vertente sul e nas zonas mais altas da ilha da Madeira, havendo ainda a possibilidade de queda ocasional de granizo.

O vento será maioritariamente do quadrante sul, fraco a moderado, mas poderá soprar forte nas terras altas. No final do dia 31, o vento deverá intensificar-se, com rajadas que podem atingir cerca de 70 km/h, e até 90 km/h nas zonas mais elevadas.

Quanto às temperaturas, está prevista uma subida no dia 30, entre 2 e 4 graus. As temperaturas mínimas deverão situar-se entre 8 e 14 graus, sendo mais altas na costa sul, onde poderão chegar aos 17 graus. Nas terras altas, os valores serão mais baixos, entre 4 e 7 graus. As temperaturas máximas deverão variar entre 14 e 18 graus, podendo atingir 21 graus na costa sul da ilha da Madeira.

No estado do mar, o IPMA alerta para ondulação mais forte a partir do final do ano. Na costa sul, as ondas poderão atingir entre 2,5 e 3,5 metros no dia 1 de Janeiro, enquanto na costa norte a ondulação será de noroeste, com alturas até 3 metros.