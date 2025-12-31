Mais de 30 mil chegam por mar para a Passagem de Ano na Madeira

O Porto do Funchal vai receber esta quarta-feira, último dia do ano, mais de 30 mil pessoas, 22 mil das quais passageiros, que chegam em 11 navios de cruzeiro e um veleiro para assistir à passagem de ano.

De acordo com os números da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), tutelada pela Secretaria Regional da Economia, o número ultrapassa ligeiramente o registado em 2024.

No ano passado, a baía da cidade acolheu 11 navios de cruzeiro e um veleiro, que trouxeram cerca de 27 mil pessoas: 19 mil passageiros e oito mil tripulantes.

“É o culminar de um ano excelente, em que voltamos a atingir máximos ao nível de movimento de passageiros e no número de escalas de navios de cruzeiro”, sintetizou a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, citada em comunicado de imprensa.

A responsável destacou igualmente o aumento das pernoitas no Porto do Funchal e o seu efeito multiplicador na economia regional.

“Este foi também o ano, em que o nosso porto e o nosso destino voltaram a ser reconhecidos internacionalmente, através da atribuição do prémio de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, atribuído pelos World Cruise Awards, e da escolha da CLIA – Cruise Lineste International Association para a Madeira receber em fevereiro, o CLIA European Summit 2026”, recordou Paula Cabaço.

A operação Passagem de Ano 2025, será coordenada pelo Direção de Operações Portuárias e Segurança dos Portos da Madeira, vai mobilizar perto de quatro dezenas de colaboradores da APRAM e envolver dois rebocadores e uma embarcação de pilotos.

A mesma nota dá ainda conta que, durante o dia, enquanto as condições meteorológicas permitirem, vão decorrer operações com baleeiras para a vinda de passageiros a terra dos navios Bollete, Spirit of Adventure, Ambience e Santa Maria Manuela, que estão em fundeadouro.

Os navios AIDAbella, Mein Schiff Relax e Marella Voyager vão ficar atracados no interior do porto. O ‘bella’ fica no Cais 6, e os outros dois na Pontinha, sendo que o Mein Schiff Relax saí para fundeadouro às 17:30 horas.

Na baía, em fundeadouro, vão estar os já referidos Bolette, o Spirit of Aventure, Ambience, e Santa Maria Manuela; mais o Spirit of Discovery, o Artania, o Arcadia, o Mein Schiff 7 e o Mein Schiff 3.

Além de algumas alterações nos horários de chegada e partida, as previsões de mau tempo estiveram na origem do cancelamento da vinda do navio Silver Muse, o fazia esta quarta-feira a escala inaugural na Madeira.