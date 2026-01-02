Pelo menos 19 feridos num ataque russo ao centro da cidade de Kharkiv

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas num bombardeamento russo no centro da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, afirmou hoje o governador da região, Oleg Sinegubov.

Na sua conta do Telegram, Sinegubov precisou que os feridos têm entre 20 e 79 anos, com exceção de um bebé de 06 meses, que não precisou de ser hospitalizado.

O governador indicou que o pior momento do ataque foi a explosão de um projétil contra um edifício residencial no bairro de Kivski, cuja evacuação foi ordenada pelas autoridades.

"Quase todas sofreram ferimentos causados pela explosão e por estilhaços de vidro", acrescentou Sinegubov no Telegram.

Momentos antes o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou também no Telegram que "um terrível ataque russo em Kharkiv" tinha causado várias vítimas, especificando que "dois mísseis foram disparados" contra edifícios residenciais.

Zelensky indicou que os serviços de emergência estão a trabalhar nas tarefas de assistência no local e criticou a Rússia por atacar civis no seu país.

"Infelizmente, é exatamente assim que a Rússia trata a vida e as pessoas, continua a matar, apesar de todos os esforços do mundo, especialmente dos Estados Unidos, no processo diplomático", comentou Zelensky, referindo-se às últimas reuniões realizadas para promover o fim da guerra.

"Só a Rússia não quer que esta guerra acabe e faz tudo todos os dias para a manter", acrescentou o líder ucraniano.

Na quinta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de ter causado a morte de 27 pessoas num ataque a um café e a um hotel numa zona do sul da Ucrânia ocupada pelas tropas russas, afirmando que haveria "consequências", enquanto Kiev afirmou ter atacado uma concentração militar.

As Forças Armadas ucranianas responderam hoje afirmando que atacam apenas alvos militares.

"As Forças da Defesa da Ucrânia respeitam as normas do direito internacional humanitário e atacam exclusivamente alvos militares inimigos", disse o porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, Dmytro Lykhoviy.

As autoridades russas afirmaram que duas crianças estão entre os 27 mortos no ataque na região ucraniana de Kherson.