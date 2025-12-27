Pelo menos 15 feridos em ataque com faca e líxivia no Japão

Um homem foi hoje detido, no centro do Japão, depois de esfaquear oito pessoas, disseram as autoridades.

Os oito feridos, cinco dos quais em estado grave, foram levados para hospitais, na sequência do ataque ocorrido na Yokohama Rubber Company, empresa especializada no fabrico de pneus para camiões e autocarros situada na cidade de Mishima, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio, divulgou o Corpo de Bombeiros de Fujisan Nanto.

Outras sete pessoas ficaram também feridas ao serem atingidas por lixívia, atirada durante o ataque, acrescentou o corpo de bombeiros.

A polícia da província de Shizuoka disse que o agressor, de 38 anos, foi detido por alegada tentativa de homicídio na fábrica, mas não adiantou mais pormenores.

"Várias pessoas estão a receber assistência dos serviços de emergência", disse o chefe do corpo de bombeiros de Mishima, Tomoharu Sugiyama, citado pela agência de notícias France-Presse.

De acordo com a mesma fonte, os bombeiros receberam uma chamada cerca das 16:30 (07:30 em Lisboa) da fábrica, relatando que "cinco ou seis pessoas tinham sido esfaqueadas" e que um "um líquido" tinha sido pulverizado.

Os meios de comunicação japoneses avançaram que o suspeito foi detido de imediato na fábrica.

Os crimes violentos são relativamente raros no Japão, um país com baixa taxa de homicídios e com algumas das leis sobre armas mais rigorosas do mundo.

Ataques com facas e até mesmo tiroteios acontecem ocasionalmente, como foi o caso do homicídio do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, em 2022.