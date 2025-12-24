Cibercriminosos pró-russos reivindicam ataque a correios franceses

O grupo de piratas informáticos 'Noname057(16)', ligado a interesses pró-Rússia, reivindicou a autoria do ciberataque contra a La Poste que impossibilitou o serviço postal francês de entregar encomendas na quadra natalícia, noticiou hoje a cadeia televisiva Franceinfo.

Segundo a estação pública, a Procuradoria de Paris confirmou a reivindicação e a investigação foi remetida para a Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI), a agência de inteligência interna de França.

Este ciberataque deixou um grande número de encomendas por entregar na véspera do Natal

De acordo com a Franceinfo, o grupo 'Noname057(16)' já esteve envolvido em ciberataques que sobrecarregaram os serviços digitais, inundando vários sites oficiais franceses, como o do Ministério da Justiça, câmaras municipais e repartições municipais.

Em julho, a Procuradoria de Paris anunciou que tinha sido desmantelada a célula central deste grupo, implicada em quase 2.200 ataques em França desde 2023.

O ciberataque contra a La Poste ocorreu na semana do Natal, a mais movimentada em termos de saturação da empresa, que nos últimos dois meses do ano distribui cerca de 180 milhões de encomendas.

Em causa está um incidente de "negação de serviço", que consiste em saturar os serviços informáticos da empresa, fazendo-os colapsar com milhões de pedidos.

O ministro da Economia francês, Roland Lescure, garantiu que o ataque é agora "de baixa intensidade", mas precisou que continua a afetar os serviços da empresa, que trabalha para poder entregar todas as suas encomendas antes do Natal.

"A prioridade é que todas as encomendas cheguem antes do Natal e, graças ao trabalho dos carteiros, que estão a acelerar o seu trabalho, dizem-me que vão conseguir", afirmou Roland Lescure na televisão BFMTV.

O ministro acrescentou que a logística da La Poste continua a funcionar, pelo que as encomendas estão a chegar aos correios, mas que todo o serviço informático está lento, não havendo comunicação com os clientes.

Além disso, os correios estão fechados ou têm dificuldades em receber todos os clientes, pelo que as entregas estão a sofrer muitos atrasos.

Segundo Lescure, não houve roubo de dados, o que considerou ser uma boa notícia.

De acordo com vários especialistas consultados pela imprensa local, este tipo de ciberataque não visa obter um benefício económico, mas sim afetar a reputação de uma empresa ou de um país.

A intensidade do ataque sofrido pela La Poste, acrescentam, requer um grande investimento económico.