Moscovo acusa Kiev de ataques com drones contra capital russa

As autoridades russas reivindicaram hoje a interceção de sete aparelhos aéreos não tripulados lançados pelo Exército ucraniano contra Moscovo, sem prestar informações sobre vítimas ou danos materiais.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que os aparelhos aéreos não tripulados (drones) foram abatidos durante a noite de quinta-feira e a manhã de hoje.

O autarca da capital da Rússia disse que as equipas de emergência estão a trabalhar nos locais onde se encontram os destroços dos drones.

Kiev não forneceu detalhes sobre os alegados ataques.

O Ministério da Defesa russo indicou que os sistemas de defesa aérea tinham abatido aproximadamente 65 drones ucranianos durante a noite de quinta-feira e as primeiras horas de hoje, incluindo sete sobre a região de Moscovo.

Da mesma forma, as autoridades da Rússia acrescentaram que 20 drones foram destruídos.

Até ao momento não foram divulgados dados concretos sobre sobre eventuais vítimas ou danos materiais nas regiões da Rússia.