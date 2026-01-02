Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo visita Santacruzense

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, visitou a sede do Sporting Clube Santacruzense, com o objectivo de conhecer de perto a realidade do clube e abordar projectos a desenvolver no futuro.

De acordo com a informação divulgada na página de Facebook da Federação, na deslocação esteve também presente o vice-presidente da Associação de Atletismo da Madeira, José Carvalho.

O Sporting Clube Santacruzense fez-se representar pelo presidente Saturnino Sousa, pelo secretário-geral e director da secção de atletismo, Michel Belo, pelo coordenador da mesma secção, Emanuel Gouveia, pelo director do futebol de formação, Luiz Edgar Freitas, e por Sidónio Fernandes, antigo responsável pela secção de atletismo e ex-dirigente do clube.