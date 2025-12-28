Benfica visita Braga e tenta colocar pressão no rival Sporting
O Sporting procura aproximar-se do líder FC Porto, na receção ao Rio Ave, pouco depois de o Benfica ter uma visita de dificuldade máxima ao Sporting de Braga, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
O jogo 'grande' da ronda tem início às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, onde os 'encarnados', terceiros classificados (35 pontos), vão tentar alcançar a terceira vitória seguida no campeonato, perante um conjunto minhoto que ocupa o quinto posto (25).
Em caso de triunfo, o Benfica iguala, à condição, o Sporting na segunda posição (38), sendo que os 'leões' entram em campo a partir das 20:30, 'embalados' por duas goleadas nas últimas jornadas, diante de AVS (6-0) e Vitória de Guimarães (4-1).
Se os bicampeões nacionais tentam reduzir a distância para o FC Porto (43), que só joga na segunda-feira, o Rio Ave (17) procura regressar às vitórias na competição, em que está na segunda metade da tabela, com um triunfo nos derradeiros seis encontros.
Antes, às 15:30, o Gil Vicente visita Arouca (16.º) com a possibilidade de cimentar a quarta posição (26) e afastar-se do Sporting de Braga, que tem menos um ponto, à mesma hora a que o Casa Pia (15.º) vai tentar somar a segunda vitória seguida, na receção ao Vitória de Guimarães, oitavo.
A 16.ª e penúltima jornada da primeira volta da I Liga só ficará concluída no dia 11 de janeiro, com as partidas Nacional-Santa Clara e Moreirense-Tondela.
Programa da 16.ª jornada:
- Sábado, 27 dez:
Famalicão - Estrela da Amadora, 2-3
Estoril Praia - Alverca, 4-1
- Domingo, 28 dez:
Casa Pia - Vitória de Guimarães, 15:30
Arouca - Gil Vicente, 15:30
Sporting de Braga - Benfica, 18:00
Sporting - Rio Ave, 20:30
- Segunda-feira, 29 dez:
FC Porto - AVS, 20:15
- Domingo, 11 jan 2026:
Nacional - Santa Clara, 15:30
Moreirense - Tondela, 18:00