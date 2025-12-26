Henrique Gouveia e Melo estará hoje, 1.ª Oitava, na Madeira, no âmbito da sua corrida à Presidência da República.

O almirante visita, de manhã, pelas 11 horas, a Vila Natal, em Santa Cruz. Mais logo, a partir das 18 horas, Gouveia e Melo estará no centro da cidade do Funchal, na Placa Central, para aí contactar de perto com a população.

Depois da passagem pela Região, o candidato a Belém seguirá para o Arquipélago dos Açores.

Mas esta sexta-feira fica igualmente marcada por ser um dia de muitas trocas no comércio, que, hoje, retoma, em parte, a sua actividade nesta quadra festiva. Sobretudo nas grandes superfícies comerciais, é esperada uma ‘correria’ para substituir uma prenda que não foi do agrado ou um artigo que não serve.

Nas tradições da 1.ª Oitava, lembramos a Festa na Paróquia da Lombada, na Ponta Delgada, que reúne a população local, mas também muitos forasteiros.

E no Seixal, às 16h30, volta-se a ‘Puxar a Parreira’.

Continuação de Boas Festas.

Efemérides

1606 - Estreia de "Rei Lear", de Shakespeare, na corte de Jaime I.

1898 - Os cientistas franceses Pierre e Marie Curie apresentam, na Academia das Ciências de Paris, a descoberta do elemento rádio.

1971 - Guerra do Vietname. 16 veteranos apoderam-se, simbolicamente, da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, em oposição ao envolvimento dos Estados Unidos no conflito.

1979 - O preço do ouro por onça ultrapassa o preço recorde de 500 dólares norte-americanos.

1989 - Cheias do rio Tejo isolam várias povoações e deixam 30 pessoas desalojadas.

2006 - A explosão de um oleoduto em Lagos, Nigéria, causa pelo menos 500 mortos.

2007 - Morre o ex-director do Parque Nacional da Peneda-Gerês, José Moreira da Silva, figura de referência na história da floresta portuguesa e um dos mentores da utilização do fogo controlado no combate aos incêndios florestais. Foi um dos fundadores da FORESTIS (Associação Florestal do Norte e Centro de Portugal).

2010 - Entra em vigor a Lei do apadrinhamento civil que pretende ser uma solução para os casos em que os menores não reúnam as condições para a adoção ou que os pais não a permitam (Decreto-Lei n.º 121/2010 de 27 de Outubro da Lei nº. 103/2009 de 11 de Setembro).

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma do Governo que prevê a recuperação parcial do tempo de serviço dos professores, por entender que a norma incluída pelos partidos no Orçamento do Estado para 2019 obriga a que o diploma "seja objeto de processo negocial".

2020 - O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chega a Portugal, fica guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Pensamento do dia