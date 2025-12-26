Gouveia e Melo passeia pelo Funchal e visita parque de diversões
Candidato encerra dia de campanha na baixa da cidade
O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, encerra esta sexta-feira feriado na Madeira a jornada de campanha com um passeio pela baixa do Funchal, que incluiu uma passagem pelo parque de diversões instalado no centro da cidade, privilegiando o contacto directo com a população.
Depois de ter estado, ao final da manhã, em Santa Cruz, e de, durante a tarde, ter passado por Câmara de Lobos, o Almirante seguiu para o Funchal ao entardecer. Vindo daquele concelho, passou pelo centro comercial Plaza - para comprar cachecol -, antes de iniciar o percurso pela Avenida do Mar, com passagem pelo cais do Funchal.
O passeio continuou pela baixa da cidade com passagem pelo parque de diversões, onde testou a pontaria de 'carabina', antes de se dirigir para a Placa Central, na Avenida Arriaga, onde o candidato fala à comunicação social.
Henrique Gouveia e Melo encontra-se a realizar o último périplo pelas regiões insulares antes das eleições presidenciais marcadas para 18 de Janeiro. Amanhã, a campanha prossegue na ilha de São Miguel, nos Açores.