Primeiro bebé do ano nasceu às 06h35

O primeiro bebé de 2026 na Madeira nasceu às 06h35 na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A menina, com 3,525 kg, e a mãe encontram-se bem de saúde, revela o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira - SESARAM. "Esta será a primeira família do ano a beneficiar do Cartão Kit Bebé, uma medida de apoio à natalidade implementada pelo Governo Regional em 2019, destinada a todas as crianças nascidas na maternidade do Hospital do Serviço Regional de Saúde", complementa a nota de imprensa.