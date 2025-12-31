Primeiro mergulho do ano na praia do Galo

Começamos o ano novo com a tradição do primeiro mergulho do ano. Reuna a família e os amigos e mergulhe no ano novo com muita alegria e animação.

O mergulho tem hora marcada às 12:00 e recomendamos que chegue um pouco antes. Após o mergulho, será servido cacau quente a todos os presentes.

Sentido Galo Resort

Complexo Balnear, piso -3

Rua Baden Powell – Caniço-de-Baixo.