40 pessoas participam no primeiro mergulho do ano no Porto Santo

Mesmo com os efeitos da depressão Francis - agitação marítima - a afectar também a ilha do Porto Santo, a tradição do primeiro mergulho do ano realizou-se neste dia 1 de Janeiro. Iniciada por Roberto Sousa, a iniciativa cumpriu-se mais uma vez na praia da Fontinha, este ano pela 32.ª vez. Cerca de 40 pessoas participaram, um número considerado muito bom face às condições atmosféricas. Os participantes mostraram-se satisfeitos e prometeram repetir a tradição em 2026.