Bombeiros accionados para abertura de porta no Funchal

Esta tarde, pelas 14h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para proceder à abertura de uma porta de um apartamento situado na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Segundo o que foi possível aferir, no interior da habitação estava uma idosa de 83 anos a sentir-se mal.

A corporação procedeu à entrada do apartamento através de uma janela, conseguindo auxiliar a mulher.

Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram dois veículos da corporação.