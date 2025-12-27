Bombeiros accionados para abertura de porta no Funchal
Esta tarde, pelas 14h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para proceder à abertura de uma porta de um apartamento situado na Rua Elias Garcia, no Funchal.
Segundo o que foi possível aferir, no interior da habitação estava uma idosa de 83 anos a sentir-se mal.
A corporação procedeu à entrada do apartamento através de uma janela, conseguindo auxiliar a mulher.
Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No local estiveram dois veículos da corporação.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo