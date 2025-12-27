 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros accionados para abertura de porta no Funchal

None
Foto ViaLitoral

Esta tarde, pelas 14h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para proceder à abertura de uma porta de um apartamento situado na Rua Elias Garcia, no Funchal. 

Segundo o que foi possível aferir, no interior da habitação estava uma idosa de 83 anos a sentir-se mal. 

A corporação procedeu à entrada do apartamento através de uma janela, conseguindo auxiliar a mulher. 

Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

No local estiveram dois veículos da corporação. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo