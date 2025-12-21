Queda na igreja do Carmo mobiliza bombeiros no Funchal
Uma idosa, com cerca de 90 anos, foi assistida esta manhã pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses no interior da Igreja do Carmo, no Funchal, após sofrer uma queda.
A vítima apresentava suspeita de fratura num dos braços, tendo sido prontamente socorrida no local. Depois de estabilizada, foi encaminhada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
