Depressão Francis altera programação do Ano Novo no Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo anunciou alterações na programação das festividades de Fim de Ano, na sequência de avisos meteorológicos do IPMA e recomendações da Protecção Civil Municipal.

O agravamento das condições atmosféricas, previsto a partir da noite de hoje, 31 de Dezembro, devido à Depressão Francis, inclui possibilidade de precipitação intensa e vento forte.

Segundo a autarquia, o fogo-de-artifício mantém-se confirmado para as 00h00, sendo este o momento central das comemorações.

No entanto, os concertos e a animação programados para após a meia-noite serão cancelados ou suspensos, de modo a garantir a segurança do público.

As celebrações serão concentradas antes da meia-noite e poderão ocorrer ajustamentos temporários nos acessos, seguindo as orientações das autoridades competentes.

A Câmara Municipal do Porto Santo sublinha que as medidas visam proteger pessoas e bens, garantindo que o principal momento simbólico da entrada no novo ano decorra de forma segura. A população é chamada à compreensão e à colaboração, seguindo as recomendações das autoridades e adotando cautela durante este período.