'Francis' obriga a condicionamentos e encerramentos em vários pontos da Região

A passagem da Depressão Francis continua a provocar condicionamentos e encerramentos preventivos em vários concelhos da Madeira , informou a Protecção Civil através das redes sociais.

Numa publicação, a entidade divulga que, na Calheta, encontram-se encerrados o Cais do Paúl do Mar, o Cais do Jardim do Mar e a promenade da vila. Em Câmara de Lobos, estão condicionados os acessos à orla costeira, o cais, bem como várias estradas, nomeadamente a Boca dos Namorados, José Avelino Pinto, Estrada da Corrida e a ligação Cidrão–Curral das Freiras.

No Funchal, mantêm-se encerrados os acessos ao mar, os complexos balneares, a promenade da Praia Formosa, a Doca do Cavacas e a Estrada do Chão da Lagoa. Já no concelho da Ponta do Sol, estão condicionadas as praias, o cais, a Levada do Moinho e a Estrada Regional 222, na zona dos Moledos.

No Porto Moniz, o condicionamento afecta a ER101 entre as Portas da Vila e as Achadas da Cruz. Já na Ilha Dourada, encontra-se encerrado o Cais Velho da cidade. Em Santa Cruz, vários acessos costeiros e infra estruturas portuárias permanecem fechados, incluindo os portos de recreio, o Porto Novo, a promenade das Palmeiras e a zona dos Reis Magos.

No concelho de Santana, estão condicionadas várias vias, entre as quais a Estrada da Fajã do Mar, Lombo Galego, Corujeira e a ER211, que liga Santana a São Vicente.

Como já noticiado esta manhã pelo DIÁRIO, todos os percursos pedestres continuam encerrados em toda a Região.

A Protecção Civil apela à população para que cumpra as indicações das autoridades e evite zonas de risco enquanto se mantiverem as condições meteorológicas adversas.