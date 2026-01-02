Conheça os destaques dos jornais desta sexta-feira

Títulos dos jornais de hoje:

Expresso:

- "Marcelo chumba reformas na Saúde"

- "Perguntas para 2026. Saiba tudo o que o novo ano nos reserva"

- "Aguiar-Branco ataca candidatos presidenciais"

- "Crescimento do turismo trava a fundo em 2026"

- "A La Portuguesa está presa por um fio"

- "Presidenciais: se ganhar, quem vai viver em Belém"

- "Luta pela sucessão de Trump ameaça partir MAGA"

- "Bulgária: o mais pobre da UE entra no clube do euro"

- "Maioria das mulheres sofre assédio em jogos online"

- "Camões. A dívida que temos para com ele e a entrevista ao comissário das celebrações dos 500 anos do poeta"

- "Francisco Pedro diretor convidado. No próximo dia 6, o Expresso celebra os seus 53 anos. Para marcar a data, a direção do Expresso convidou Francisco Pedro Balsemão para ser diretor convidado da edição de aniversário, que sairá para as bancas no dia 9 de janeiro"

- "Consumo recorde de energia"

- "Expresso aumenta"

Público:

- "Marcelo recusa urgências regionais de obstetrícia e novas regras de tarefeiros"

- "13 mil trabalhadores podem ficar presos a contratos a prazo"

- "Retrospectiva integral. João César"

- "Direcção executiva. 9% dos partos em ambulância não deviam ter existido"

- "Impostos. 2026 é o último ano com as actuais regras para pagar IUC"

- "Suíça. Tragédia em 'réveillon' nos Alpes faz 40 mortos e 115 feridos"

- "Zhan Beleniuk. Campeão olímpico e primeiro deputado negro ucraniano: 'Resistir? Não temos escolha'"

- "Anabela Rodrigues. 'A lei da nacionalidade dividiu muitas famílias. Vai continuar a dividir'"

Correio da Manhã:

- "Figueira da Foz. Pescador morto em discussão"

- "Brincadeira com caçadeira mata menino em Setúbal"

- "Porto. Mateus é o bebé do ano"

- "Estrela da 'Casa dos Segredos' desaparece na Nazaré. Carro de Maycon encontrado na água"

- "Condutor em fuga. Mãe de 10 filhos morre atropelada"

- "Gil Vicente-Sporting. Rui Borges dá mérito aos dragões, mas não desiste do 'tri'"

- "FC Porto. Chelsea quer levar Farioli"

- "Benfica. Sidny aponta ao onze com o Estoril"

- "Presidenciais. Seguro revela clientes e salário de 54 mil Euro/ano"

- "Mensagem. Marcelo pede mais saúde e justiça"

- "Tragédia na Suíça. Incêndio em bar faz dezenas de mortos"

Jornal de Notícias:

- "Número de homicídios em 2025 foi o maior dos últimos sete anos"

- "Presidente com a certeza de 'melhor futuro do que passado'"

- "Sondagem. Marcelo termina mandato com avaliação positiva. Saldo só é negativo no Chega"

- "Nacionalidade. Estado recusa pedido de 20 cidadãos que não querem ser portugueses"

- "Suíça. Incêndio mata 40 pessoas na festa de viragem do ano"

- "Porto. Metrobus não convence mas semáforos agradam para travar aceleras"

- "Televisão. TVI liderou as audiências com a SIC em segundo"

- "Bebés do ano. Mateus nasceu no momento em que a contagem chegou ao zero"

- "FC Porto. Multidão no treino com Farioli no radar do Chelsea"

Diário de Notícias:

- "Fotos 2025. As escolhas dos fotojornalistas do DN"

- "Centenas de aposentações a meio do ano letivo agravam falta de professores"

- "Nações Unidas. Irá uma mulher latino-americana suceder a Guterres à frente da ONU?"

- "Presidenciais. Justiça domina e beneficia Ventura. Marques Mendes está 'preso' ao Governo"

- "Mercados. Investimento em imobiliário comercial atinge três mil milhões de euros em 2025, um máximo de cinco anos"

- "Municípios. Cinco décadas depois, o poder local enfrenta 'desafios muito sérios' e pede reformas para se valorizar"

- "Suíça. 'Momento de alegria transformou-se em tragédia': pelo menos 40 mortos em Crans-Montana"

- "Televisão. Vasco Mendonça cria série que é uma 'carta de amor à ópera'"

Nascer do Sol:

- "Marcelo trava reformas na saúde e passa a bola ao seu sucessor"

- "Partos fora dos hospitais disparam em todo o Mundo"

- "Henrique Gouveia e Melo. 'Marques Mendes foi apanhado numa escuta a dizer que era melhor que (os líbios) viessem amachucados, para ganhar mais dinheiro'"

- "Direitos Humanos. Tribunal rejeita quase todas as queixas de imigrantes"

- "Ano novo, preços novos: mais acertos"

- "Rui Massena. 'Decidi fazer música sem ter de pedir licença. Foi a melhor coisa que fiz na vida'"

- "André Ventura. 'Vamos comemorar como no Europeu'"

- "Eduardo Brito. 'Quando não sonho tenho uma noite santa'"

- "Khaleda Zia. A mãe dos dragões do Bangladesh"

- "Brigitte Bardot. Os encantos de uma musa ao natural"

- "Entrevista/Rui Patrício [advogado]. 'Não concordo com a ideia catastrofista de que a justiça está péssima'"

Negócios:

- "Líderes antecipam 2026"

- "A instabilidade geopolítica é o maior risco à escala mundial. Por cá, o principal desafio para as empresas será a falta de mão-de-obra. Reorganizar os procedimentos e usar a inteligência artificial serão fundamentais para aumentar a produtividade"

- "Mensagem de Ano Novo. Marcelo pede 'ainda mais crescimento' na despedida"

Record:

- "Luis Guilherme é leão. Extremo de 19 anos contratado ao West Ham por 14 +3 milhões"

- "Gil Vicente-Sporting. 'Nunca tiro mérito a quem vai na frente', Rui Borges admite que será preciso trabalhar muito para o tricampeonato"

- "Benfica. Lopes Cabral espreita estreia. Pode ir a jogo amanhã diante do Estoril"

- "FC Porto. Farioli firme no dragão. Treinador e SAD portista passam ao lado do interesse do Chelsea"

- "FC Porto. Quase 27 mil adeptos aplaudiram equipa no treino aberto"

O Jogo:

- "Energia azul. Banho de multidão em treino aberto e crença inabalável no regresso aos Aliados"

- "Villas-Boas. 'Quando estamos envolvidos no mesmo objetivo, somos imbatíveis'"

- "Farioli. 'Está na hora de retribuir aos adeptos'"

- "Treinador italiano sem contactos ou interesse em rumar ao Chelsea"

- "Gil Vicente-Sporting. Rui Borges. 'A melhor equipa é a minha, mas é o FC Porto que está em vantagem"

- "Gilista Pablo nos 'hammers' por 23 MEuro"

- "Luís Guilherme (West Ham) à porta de Alvalade"

- "Benfica. Escapou ao Sporting e à natação. Viagem às raízes de José Neto"

- "FPF. Em artigo de opinião, Proença anuncia mexidas na taça para 26/27. Equipas da I liga entram mais tarde e 'meias' só a um jogo"

- "Basquetebol. 'Neemias tinha uma cabeça diferente'. Entrevista ao selecionador Mário Gomes"

A Bola:

- "Luís Guilherme é reforço. Extremo do West Ham custa Euro14 milhões. Brasileiro assina por quatro anos e meio e bónus por objetivos podem inflacionar transferência para os Euro17M"

- "'Queremos lutar por tudo e ficar na história'. Rui Borges"

- "Gil Vicente-Sporting. Fresneda regressa ao onze"

- "Benfica. Sidny Cabral corre para o Estoril. Reforço deve ser inscrito hoje e chamado por José Mourinho para o jogo de amanhã"

- "FC Porto. Farioli seguro. 'Seguimos juntos', disse o treinador italiano, imune aos rumores sobre o Chelsea / 26 mil adeptos assistiram ao treino aberto no Dragão"

- "França. 'Seleção nacional é um objetivo'. Félix Correia"

- "'Em 2024 poderia ter acontecido uma tragédia' - Fernando Pimenta"