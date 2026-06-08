Luso-venezuelanos com perspetiva de futuro positiva após captura de Maduro

Cinco meses após a operação militar norte-americana que capturou o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, os portugueses radicados na Venezuela têm uma perspetiva positiva sobre o futuro do país, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Caracas.

"Todos com os quais contactei mostram esperança, têm uma perspetiva de positividade em relação ao futuro próximo deste país, sentimento que, aliás, compartilham com a sociedade venezuelana em geral", disse o diplomata.

Frederico Silva explicou que "a Venezuela tem todos os ingredientes para ter, de facto, uma economia pujante, diversificada".

"A nossa comunidade, aqui, está profundamente integrada, ativa, em tantos centros de atividade, e vê de forma positiva e com esperança o desenvolvimento deste processo. E, a Embaixada está e estará sempre ao seu lado, para tudo quanto for possível, útil e necessário; para os apoiar neste novo momento da Venezuela, tal como sempre aqui esteve em qualquer outro momento", acrescentou.

O diplomata disse que chegou à Venezuela há cerca de dois meses e meio, período que avaliou como "extremamente interessante e fértil em acontecimentos, em contactos, e promissor em termos da planificação do trabalho que virá".

"Houve várias visitas oficiais de Portugal, com destaque para a do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas [Emídio Sousa], com quem cumpri um programa de contactos com a comunidade portuguesa em Valência, Los Teques, Maracay e Caracas, e que desembocou, mais recentemente, na apresentação das minhas cartas credenciais, que me acreditam como embaixador, à presidente interina, Delcy Rodríguez", disse.

Frederico Silva disse ainda que "muitos temas foram já trabalhados e muitos estão na lista das prioridades para o futuro próximo", ligados "à cooperação cultural, ensino da língua portuguesa, e aos domínios económico e empresarial".

"A Venezuela vive uma nova fase, como é bem conhecido. Existe um rumo de redefinição de parâmetros, também ligados à atividade económica. E, naturalmente, que Portugal e o seu tecido empresarial, já estabelecido em muitos países da América do Sul (...), estamos prontos para, também na parte económica e empresarial, contribuir para um panorama que esperamos mais progressista, mais aberto, com segurança jurídica, do ambiente de negócios", disse.

Essa contribuição, acrescentou, conta "com o poderosíssimo sustentáculo das empresas de portugueses e de lusodescendentes" que existem na Venezuela, "com grande reconhecimento, nas áreas em que atuam".

O diplomata revelou que já visitou seis estados da Venezuela, "um imenso país, tão rico de diversidade", onde "vive uma comunidade [portuguesa] muito especial, altamente integrada, que merece reconhecimento, afeto e uma amizade genuínos" que pôde testemunhar.

"Uma comunidade vibrante, com uma organização associativa que se estende a todo o território, e com muito talento. Quer seja em Puerto Ordáz e Cidade Bolívar, no estado de Bolívar, em Mérida, em Los Teques, em Valência e Maracay, encontrei compatriotas nossos, seus filhos e netos, que, de uma forma muito forte, são parte integrante desta sociedade e para ela muito contribuem", afirmou.

O embaixador notou ainda que, estando os portugueses tão integrados, "naturalmente que também há membros dessa comunidade que são ativos na esfera pública, mas também na parte judicial, académica, institucional e em geral".

"E isso é sempre um fator de agrado. De facto, é importante estar presente em todos os palcos que são importantes para a vida de uma nação, para a vida de um Estado como é a Venezuela", frisou.

"É uma comunidade muito apreciada pelo seu empenhamento, seriedade, pelos valores que transporta para a esfera profissional e para a esfera da convivência. Integrada culturalmente, sociologicamente, de uma forma que talvez nenhuma outra tenha atingido e, portanto, será sempre um dos pilares do sentimento de Portugal em relação à Venezuela", disse ainda.

Para Portugal, concluiu, "a Venezuela não é um país qualquer. É um país que desperta todo o carinho, afeto e atenção, muito pela razão de ter esta comunidade vibrante de que tanto se orgulha".