Atropelamento no Funchal provoca um ferido

Um menino de 8 anos ficou ferido na sequência de um atropelamento ocorrido na manhã desta terça-feira, na Rua do Til, nas imediações da Escola Básica e Secundária Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

O alerta foi dado à corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses às 8h19. À chegada ao local, os operacionais encontraram a criança queixava-se de dores num dos pés, após ter sido atropelada por um motociclo.

A vítima foi assistida no local, devidamente mobilizada  e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma ambulância.

