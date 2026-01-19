Binter realiza voo extra entre a Madeira e o Porto Santo

A companhia aérea canariana Binter vai realizar, na noite desta segunda-feira, um voo extra.

A decisão surge na sequência do cancelamento do voo de ontem, na primeira ligação do dia entre a Madeira e o Porto Santo.

Devido a este cancelamento, muitos passageiros foram prejudicados, ainda para mais num dia de eleições. O DIÁRIO soube ontem que houve pessoas que iam viajar no primeiro voo para exercer o direito de voto e acabaram por não cumprir o seu dever cívico devido à situação.

Houve ainda passageiros que pretendiam deslocar-se à Madeira para consultas médicas e que já não conseguiram lugar, uma vez que os voos de ontem à noite e desta manhã estavam completamente lotados.

Sensível a esta situação, a Binter vai realizar um voo extra esta noite, com saída da Madeira às 20h55 e regresso às 21h50.