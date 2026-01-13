IPMA actualiza avisos amarelos para agitação marítima na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou esta terça-feira os avisos amarelos de agitação marítima para o arquipélago da Madeira, válidos entre as 09h00 e as 21h00.

Na costa Norte da Madeira, são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, enquanto na costa Sul, em especial na parte Oeste, prevêem-se ondas de Oes-Noroeste com alturas entre 4 e 4,5 metros.

Também o Porto Santo está sob aviso amarelo, com previsão de ondas de Noroeste entre 4 e 5 metros durante o mesmo período.