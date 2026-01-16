Certificação do Bordado da Madeira recuou fortemente em relação a 2024

A certificação de bordado da Madeira no ano passado "deu origem a uma receita de primeira venda aproximada dos 446,8 milhares de euros", registando uma quebra significativa de 12,4% face a 2024.

De acordo com a análise da DREM, com base nos dados do IVBAM, do total certificado "7,1% correspondeu a exportações para a UE-27, 68,2% a exportações para países terceiros e 24,7% a vendas em Portugal".

Tendo em conta que 2 em cada três euros foi vendido para fora de Portugal da UE, ou seja o mercado extracomunitário, grande destaque vai para os Estados Unidos da América, "com vendas de 227,5 milhares de euros (-14,6% em relação ao ano anterior)" que, ainda assim, "correspondem a 50,9% do valor do bordado certificado".

Seguem-se o Reino Unido "com vendas de 75,9 milhares de euros (+30,1% face ao ano precedente)", enquanto no "mercado comunitário, o único país de relevo foi a Itália (31,5 milhares de euros; -29,1% face a 2024)".

Já "o mercado regional registou um decréscimo nas vendas (-16,5% que em 2024), rondando os 106,3 milhares de euros", conclui a Direção Regional de Estatística da Madeira.