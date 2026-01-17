Dia de reflexão eleitoral com aguaceiros e agitação marítima forte na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu muito nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da manhã e com aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e que poderão ser de neve nos pontos mais altos no início da manhã, passando a períodos de chuva no fim do dia.

O vento será moderado (25 a 35 km/h) de noroeste, tornando-se forte (até 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, com rajadas até 80 km/h a partir do fim da tarde. Nas terras altas, vento forte (40 a 55 km/h) de noroeste,

com rajadas até 85 km/h, sendo até 110 km/h no final do dia.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 18.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu muito nublado, aumentando gradualmente de

nebulosidade a partir da manhã e com aguaceiros fracos e pouco frequentes, passando a períodos de chuva no fim do dia. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Aviso para agitação marítima sobe para laranja O aviso amarelo para a agitação marítima forte foi agravado para aviso laranja, intermediado por dois períodos de aviso amarelo para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo. Entre a meia-noite e as 9 horas de domingo, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 5 a 5,5 metros de altura. Esse é o período crítico deste agravamento previsto, uma vez mais, para o fim-de-semana.

Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima forte na Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas deste sábado, abrangendo toda a orla marítima da Região.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 4 a 5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC