PSP ordena retirada de sem-abrigo da entrada de uma loja no Funchal

A Polícia de Segurança Pública ordenou, na noite desta quinta-feira, 15 de Janeiro, a retirada de uma pessoa em situação de sem-abrigo da entrada de uma loja comercial situada na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, onde esta se preparava para pernoitar.

Segundo apurou o DIÁRIO, a intervenção policial ocorreu após um alerta feito por comerciantes da zona, que deram conta da presença de uma mulher prostrada junto à porta principal do estabelecimento. Na sequência da denúncia, uma patrulha da PSP foi mobilizada para o local com o objectivo de proceder à sua retirada.