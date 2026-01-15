PJ apela à população para identificar cadáver encontrado na Levada Nova dos Canhas

A Polícia Judiciária divulgou, através de uma publicação nas redes sociais, um apelo à população da Região Autónoma da Madeira no âmbito de um inquérito destinado à identificação de um cadáver encontrado em avançado estado de decomposição, no passado dia 4 de Julho de 2025, junto a uma cascata, na Levada Nova dos Canhas, no concelho da Calheta.

Segundo a PJ, a impossibilidade de reconhecimento facial levou as autoridades a recorrer a outros elementos distintivos, nomeadamente várias tatuagens existentes no corpo, que poderão ser determinantes para a identificação da vítima.

Em causa está o corpo de um homem com estatura aproximada de 1,80 metros e um peso estimado de cerca de 60 quilos. O cadáver apresentava diversas tatuagens distribuídas pelo corpo, destacando-se uma inscrição em língua romena com a seguinte frase: 'Dacã pentru a trãi trebuie sã te tarãsti, ridicã-te si movi!'.

Além desta descrição, a Polícia Judiciária refere a existência de mais três tatuagens, todas gravadas a preto. Uma na região do antebraço direito representando um escaravelho, uma outra na zona umbilical com a imagem tribal de um lobo a uivar e uma terceira no antebraço esquerdo, com uma imagem tribal que aparenta representar uma silhueta feminina.

A Polícia Judiciária solicita que qualquer pessoa que reconheça as tatuagens ou que tenha informações que possam ajudar a identificar o seu portador entre em contacto com o piquete da PJ da Madeira, através do número 291 220 800 ou do endereço de correio eletrónico [email protected].