Grupo Ocidental dos Açores com aviso laranja devido a agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje aviso laranja para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo) devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA, o grupo Central açoriano (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) também vai estar sob aviso amarelo por precipitação, agitação marítima e vento.

Para as ilhas do grupo Ocidental, o aviso laranja, devido à agitação marítima (ondas de noroeste), vai vigorar das 23:00 de domingo às 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.

Flores e Corvo vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima (ondas de noroeste) entre as 19:00 e as 23:00 de domingo e entre as 11:00 e as 14:00 de segunda-feira, e por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) das 17:00 de domingo às 11:00 de segunda-feira.

O IPMA também emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Central por "precipitação por vezes forte", que vigora desde as 21:00 de hoje até às 07:00 de domingo, e por agitação marítima (ondas de noroeste), entre as 23:00 de domingo e as 14:00 de segunda-feira.

As ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão estar ainda sob aviso amarelo por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) das 23:00 de domingo às 14:00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.