Representante da República realizou primeira visita a uma unidade militar na Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira visitou, no passado dia 2 de Junho, o Comando Operacional da Madeira. Esta visita, que não foi divulgada à comunicação social, tratou-se da primeira feita por Paulo Barreto a uma unidade militar, desde que tomou posse.

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De acordo com nota do COM, o programa da visita contou com um conjunto de momentos institucionais e operacionais, "incluindo honras militares à chegada, apresentação de cumprimentos ao efetivo disponível, fotografia de grupo, briefing sobre a missão e capacidades do Comando, bem como uma visita às principais infraestruturas, com destaque para as áreas de operações, comunicações e sistemas aéreos não tripulados".

"Esta iniciativa proporcionou um contacto direto com os militares e trabalhadores civis que servem no Comando Operacional da Madeira, robustecendo o conhecimento sobre a atividade militar desenvolvida na Região Autónoma da Madeira e evidenciando o empenho, a prontidão e a competência das Forças Armadas no cumprimento da sua missão ao serviço de Portugal", assume o COM.