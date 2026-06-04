Agressão na Zona Velha faz um ferido esta madrugada
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, na madrugada de hoje, pelas 00h40, para prestar socorro a uma vítima de agressão na Zona Velha.
Segundo foi possível apurar, a ocorrência envolveu um homem, cuja idade não foi possível aferir. Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o hospital pelos bombeiros.
Não são conhecidos, para já, mais pormenores sobre os ferimentos sofridos nem as circunstâncias em que ocorreu a agressão.
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