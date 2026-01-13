Morreu a jovem que sofreu ontem despiste na Nazaré

Morreu a mulher, de 25 anos, que ontem sofreu um despiste violento ocorrido nas imediações do Regimento de Guarnição nº 3 (RG3), na Nazaré.

A confirmação do falecimento da jovem foi dada pelo presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, local de onde era natural.

O Estreito de Câmara de Lobos acordou hoje com um soco forte no estômago. É uma perda irreparável. Ninguém está à espera de uma morte, ainda para mais de uma jovem. Abalou bastante e está a ser motivo de as pessoas estarem muito tristes aqui na freguesia. Alexandre Figueira, presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos

O acidente ocorreu por volta das 21h04 de ontem, tendo sido imediatamente mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro meios e 12 operacionais, que realizaram as primeiras manobras de reanimação, antes da chegada da EMIR ao local.

Após isso, foi transportada para o hospital, onde permaneceu nos Cuidados Intensivos, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória

A morte desta jovem representa a segunda vítima mortal nas estradas da Região Autónoma da Madeira em 2026, registada num período de apenas 13 dias desde o início do ano.