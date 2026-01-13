Há oito anos a Segurança Social deixava prescrever 52 milhões de euros em dívidas

A 13 de Janeiro de 2020, a notícia que fazia manchete na edição impressa do DIÁRIO dava conta que o aumento dos calotes levava o Governo Regional a intensificar a cobrança de dívidas, recuperando 62,6 milhões de euros. Ainda assim, o Instituto de Segurança Social da Madeira tinha deixado prescrever cerca de 52 milhões de euros em dívidas.

Na rubrica canal memória de hoje recuamos a 2020, ano em que o DIÁRIO fazia o balanço das dívidas de 2018.

A noticia da autoria do jornalista Élvio Passos revelava que "a 31 de Dezembro de 2018, a Segurança Social da Madeira registava 51,7 milhões de euros de dívidas, que tinha deixado prescrever, mais 401 mil euros do que no ano anterior".

Paginado na página 3 da edição número 47.244 do matutino centenário, o artigo destacava a garantia da secretária regional do Assuntos Sociais da altura, Augusta Aguiar, de que "muito tem sido feito no sentido de não deixar as dívidas prescreverem", apontando para o aumento significativamente da receita proveniente da recuperação de dívidas.

"Para dar uma noção do que está em causa, Augusta Aguiar revela que, de Maio de 2015 até à última sexta-feira (10 de Janeiro), entraram nos cofres da Segurança Social da Madeira 62,6 milhões de euros provenientes da cobrança de dívidas", pode ler-se na notícia.

Confira o artigo na íntegra: