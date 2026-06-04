Condutor alcoolizado detido após despiste na rotunda da Cruz Vermelha
Acidente ocorreu ao início da manhã de hoje e provocou elevados danos materiais
Um homem foi detido pelas autoridades na manhã desta quinta-feira, após ter protagonizado um acidente rodoviário na rotunda da Cruz Vermelha, no Funchal.
Segundo o que o DIÁRIO apurou, o acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã, quando o condutor perdeu o controlo da viatura e embateu violentamente contra uma placa de sinalização. O choque causou danos materiais avultados, quer na infraestrutura rodoviária quer no veículo envolvido.
Após a intervenção das autoridades, o homem foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma taxa superior a 1,20 gramas de álcool por litro de sangue, valor que configura crime de condução sob o efeito do álcool.
O condutor acabou por ser detido. Para já, não são conhecidos mais contornos sobre eventuais ferimentos resultantes do acidente.
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