Porto do Funchal acolhe quatro navios e movimenta 7 mil passageiros
São quatro os navios de cruzeiro que, este sábado, vão passar pelo porto do Funchal, movimentando cerca de 7 mil passageiros. Um dos navios, o 'Spirit of Discovery', passou a noite de sexta-feira atracado no Funchal. A ele juntaram-se então o ''MSC Musica' e o 'MSC Magnifica'. Está ainda prevista a chegada, esta tarde, do 'Balmoral'.
De acordo com a APRAM, em conjunto, vão passar este sábado pelo Terminal de Cruzeiros da Madeira mais de nove mil pessoas, entre passageiros (6.888) e tripulantes (3.061).
O 'Spirit of Discovery', que chegou sexta-feira, passou a noite no Cais 6 com 1.067 passageiros e 561 tripulantes a bordo. O próximo porto de escala é o de Santa Cruz de La Palma, para onde parte quando forem 15 horas. Está a realizar uma viagem de 14 dias no itinerário CAI, com escalas em Tenerife, Arrecife e Lisboa, antes do regresso a Portsmouth, a 19 de Janeiro.
Por seu lado, o 'MSC Magnifica' atracou com 2.205 passageiros e 999 tripulantes, por volta das 7 horas, vindo de Barcelona. Por volta das 17 horas, o navio segue para Bridgetown, dando continuidade a uma viagem de 33 dias entre a Europa e os Estados Unidos. "Começou em Roma, a 4 de Janeiro, e antes de chegar ao Funchal já passou por Genova, Marselha e Barcelona. O próximo porto é Bridgetown, nos Barbados, a 16 de Janeiro, passando depois pro Granada, Antilhas Holandesas, Colômbia e Porto Rico. Vai atravessar o Canal do Panamá a 24 de Janeiro, visitando depois a Costa Rica, Guatemala, México e finalmente Estados Unidos (São Diego e Los Angeles)", indicam os portos da Madeira.
O 'MSC Musica' está a proceder ao seu já habitual turnaround parcial, navegando com 3.669 pessoas (2.729 passageiros e 940 tripulantes). Entrou às 8 horas no porto funchalense, vindo de Las Palmas de Gran Canaria. Numa escala da responsabilidade da JFM Shipping, permanece no Funchal até às 17 horas, fazendo um turnaround que vai envolver 370 desembarques e 325 embarques de passageiros. O próximo destino é Santa Cruz de Tenerife, para uma viagem de sete dias no itinerário CAI: escalas em Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria.
Por fim, a chegada do 'Balmoral' está prevista para as 15h15, devendo ficar no Funchal até às 17 horas de domingo, quando segue para San Sebastian de La Gomera, nas Canárias. A bordo, traz 1.067 passageiros e 561 tripulantes para uma viagem de duas semanas que o vai levar depois de La Gomera, a Tenerife, Lanzarote e Leixões, antes de terminar em Southampton, a 20 de Janeiro.
Para amanhã estão previstas as escalas dos navios 'Arcadia' e 'Costa Fortuna'.