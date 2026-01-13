Jovem entra em paragem cardiorrespiratória após despiste violento na Nazaré

Uma jovem, com cerca de 20 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória na sequência de um despiste violento ocorrido nas imediações do Regimento de Guarnição nº 3 (RG3), na Nazaré.

O acidente ocorreu por volta das 21h04 de ontem, tendo sido imediatamente mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro meios e 12 operacionais.

A EMIR também esteve no local para prestar apoio. A jovem foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.