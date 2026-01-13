SESARAM abre inquérito interno após morte de utente no Hospital dos Marmeleiros

Na sequência do incidente ocorrido no Hospital dos Marmeleiros, que resultou na morte de um homem, de 82 anos, após a queda de uma janela do 3.º piso do serviço de Medicina, o SESARAM anunciou a abertura de um inquérito interno.

Em resposta ao DIÁRIO, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) lamenta "profundamente" o falecimento do utente e endereça "as mais sentidas condolências à família", referindo que estão a ser prestados os apoios necessários aos familiares.

A entidade esclarece que foi determinada a abertura imediata de um inquérito interno, com o objectivo de apurar integralmente os factos e as circunstâncias que envolveram o incidente. "O SESARAM está a colaborar plenamente com as autoridades policiais competentes, às quais cabe a investigação das causas da ocorrência", esclarece.

Por motivos de sigilo profissional e de protecção de dados, o SESARAM adianta não ser possível divulgar informações sobre o historial clínico ou o contexto individual do doente. Ainda assim, garante que o utente beneficiava de "um acompanhamento multidisciplinar permanente, em conformidade com as normas e protocolos de actuação institucional".