Embora em pequena quantidade, registou-se queda de neve nos picos mais altos da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro e Pico Ruivo.

Durante a madrugada, a temperatura caiu a valores negativos, atingindo o extremo de -0,3 ºC às 6h30, e registou-se precipitação. Entre a meia-noite e as 8h00, a estação meteorológica de maior altitude acumulou 8,4 mm.

Veja o vídeo registado por Tiago Ribeiro: