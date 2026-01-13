Queda de neve nos picos mais altos da Madeira
Ver Galeria
Embora em pequena quantidade, registou-se queda de neve nos picos mais altos da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro e Pico Ruivo.
Durante a madrugada, a temperatura caiu a valores negativos, atingindo o extremo de -0,3 ºC às 6h30, e registou-se precipitação. Entre a meia-noite e as 8h00, a estação meteorológica de maior altitude acumulou 8,4 mm.
Veja o vídeo registado por Tiago Ribeiro:
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo