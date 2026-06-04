Secretário de Estado das Finanças chamado a audição sobre o novo Hospital da Madeira

A Assembleia da República, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, aprovou, ontem, o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS para uma audição ao secretário de Estado do Tesouro e das Finanças sobre as responsabilidades financeiras do Estado no âmbito da construção do Hospital Central e Universitário da Madeira.

Segundo explica o PS-Madeira, através de comunicado, este pedido de audição surgiu na sequência das informações que têm sido tornadas públicas a apontar para aumentos significativos do custo global do projecto, a última das quais dando conta que o novo Hospital poderá vir a custar aproximadamente mil milhões de euros, com uma conclusão que irá muito para além do ano de 2030.

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Na fundamentação do pedido, o PS destacou o facto de o novo hospital integrar um Projecto de Interesse Comum, o que implica uma comparticipação financeira por parte do Estado. Aquando da sua aprovação, o Governo da República do Partido Socialista comprometeu-se com a comparticipação de 50% do custo total da obra, tendo honrado o compromisso.

"Agora, os previsíveis aumentos significativos dos custos globais do Hospital poderão levantar dúvidas quanto à evolução dos encargos financeiros associados à sua construção, às fontes de financiamento disponíveis e à repartição das responsabilidades financeiras entre o Estado e a Região", aponta.

Nesse sentido, o PS quer esclarecer esta questão ouvindo, em sede de Comissão, o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. A audição está, assim, aprovada, faltando apenas a confirmação da respectiva data.