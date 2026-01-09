'Spirit of Discovery' pernoita no Porto do Funchal

O navio de cruzeiro 'Spirit of Discovery' chegou, pelas 8 horas desta sexta-feira, ao Funchal, para uma escala de 31 horas, agenciada pela Wilhelmsen.

De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o 'Spirit of Discovery' navega com 1.351 pessoas a bordo (846 passageiros e 505 tripulantes).

O navio chegou de Portsmouth, no Reino Unido, onde começou esta viagem de duas semanas pela rota das Cruise Atlantic Islands (CAI).

Vai passar o dia no Terminal Norte (Cais 6) do Porto do Funchal, seguindo viagem às 15 horas, em direcção a Santa Cruz de La Palma, nas Canárias. Parte, depois, para Santa Cruz de Tenerife, Arrecife e Lisboa, finalizando o cruzeiro a 19 de Janeiro, em Portsmouth.

Amanhã, sábado, vai ter a companhia de mais dois navios no Porto do Funchal, ambos da MSC, o 'Magnifica' e o 'Musica'.

O 'Spirit of Discovery' Vai cruzar-se ainda à saída com o 'Balmoral', que chega pelas 15h15.

Em conjunto, trazem à Região cerca de 9 mil pessoas, das quais aproximadamente 6.300 são passageiros, dá ainda conta um comunicado da APRAM.