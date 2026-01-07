Dois navios movimentam mais de 8 mil pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, 7 de Janeiro, dois navios de cruzeiro: o 'Mein Schiff Relax' e o 'Marella Voyager'.

O 'Mein Schiff Relax' iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6 horas, para uma escala de 16 horas agenciada pela JFM Shipping. Transporta 5.605 pessoas a bordo, 4.165 dos quais tripulantes, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira em comunicado de imprensa.

A navegar na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI), entre Canárias e Madeira, o navio está a realizar um cruzeiro de sete dias que começou a 2 de Janeiro em Tenerife, passou por Lanzarote, Gran Canaria e La Palma, de onde chegou ao Funchal. Parte esta noite, pelas 22 horas, para Tenerife, onde termina a viagem na próxima sexta-feira.

Já o 'Marella Voyager' chegou pelas 7 horas ao Funchal, proveniente de Fuerteventura. A bordo, traz 1.871 passageiros e 790 tripulantes, e vai permanecer no porto até às 18 horas, altura em que prossegue viagem para La Gomera. É uma escala assegurada pela Agência Ferraz, num navio que está também a realizar um cruzeiro no itinerário CAI. Começou a 2 de Janeiro ,em Tenerife, e já fez escalas em Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Termina a 9 de Janeiro em Tenerife, para onde segue depois de La Gomera.

A APRAM refere ainda que ambos os navios, terão a companhia do veleiro 'Christian Radich', que chegou domingo de Lanzarote com 63 pessoas a bordo. É uma escala da Transinsular e o navio-escola fica até ao início da manhã desta quarta-feira, seguindo depois para Santa Cruz de La Palma, nas ilhas Canárias.

Em fundeadouro continua até sexta-feira, o mega-iate Halo, agenciado pela Whielmsen. Chegou à Madeira no fim-de-semana, vindo de Poole, no Reino Unido.

Amanhã, quinta-feira, a Madeira recebe a visita do 'Queen Victoria', que chega pelas 07h15 com 1.890 passageiros e 951 tripulantes.