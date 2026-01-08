750 mil passageiros e 62 milhões de euros em 2025

Cerca de 750 mil passageiros, 331 escalas de navios e um impacto económico superior a 62 milhões de euros marcaram o movimento de cruzeiros no Porto do Funchal em 2025, ano que o secretário regional de Economia classificou como “o melhor de sempre” para o sector na Região Autónoma da Madeira.

Os números foram apresentados por José Manuel Rodrigues na conferência de imprensa sobre o Movimento dos Portos da Madeira, realizada na Gare Marítima do Porto do Funchal, onde o governante esteve acompanhado por Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM.

De acordo com o secretário regional, o movimento de passageiros registou um crescimento superior a 2,5% face a 2024, enquanto o número de escalas aumentou quase 5%, atingindo as 331. O total de tripulantes também subiu, com um acréscimo de cerca de 2,38%.

Com base num estudo da Associação Comercial e Industrial do Funchal, que aponta para um gasto médio de 60,1 euros por passageiro, José Manuel Rodrigues destacou o impacto do sector na economia regional. “Estimamos um impacto económico em 2025 superior a 62 milhões de euros”, afirmou, sublinhando a importância transversal dos cruzeiros para vários sectores de actividade.

Entre os dados considerados mais relevantes está ainda o aumento das pernoitas de navios, que cresceram 17% em relação a 2024 e quase duplicaram face a 2023. O número de passageiros que pernoitaram no Funchal passou de 131.707, no ano passado, para 172.396 em 2025, um crescimento de cerca de 30%.

Outro indicador em forte subida foi o dos cruzeiros que iniciaram ou terminaram viagem no Porto do Funchal, com um aumento de cerca de 41%.

Durante o ano, entraram no Porto do Funchal 22.758 viaturas associadas à actividade turística, entre as quais 9.276 táxis, 6.330 autocarros, 905 viaturas de rent-a-car e 5.744 veículos técnicos.

Para o secretário regional de Economia, estes resultados “são altamente satisfatórios” e refletem “o trabalho desenvolvido pela APRAM, desde a administração aos seus trabalhadores”, reforçando que o Porto do Funchal se afirma cada vez mais como um porto de referência a nível europeu no sector dos cruzeiros.