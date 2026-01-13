Quatro navios no Porto do Funchal

É mais um dia de muito movimento no Porto do Funchal, que está a receber esta terça-feira três navios de cruzeiro e um veleiro. Segundo nota à imprensa, o AIDAluna, com 2.737 pessoas a bordo, e o Mein Schiff Relax (5.351 pessoas), juntaram-se ao Wind Star que chegou na segunda-feira, e ao veleiro Santa Maria Manuela, que está no Funchal também desde segunda-feira.

A navegar com 2.108 passageiros e 629 tripulantes, o AIDAluna chegou ao Funchal durante a madrugada, pelas 4h30, proveniente de Lisboa e vai passar a noite no Terminal Norte do Porto do Funchal. Numa escala agenciada pela Blatas, o ‘luna’ permanece no Funchal até às 18:00 horas de quarta-feira, altura em que parte para Puerto Del Rosario, Fuerteventura, onde termina a viagem de 11 dias que começou a 5 de Janeiro em Palma de Maiorca.

Já o Mein Schiff Relax, que viaja com 3.919 passageiros e 1.432 tripulantes, iniciou as manobras de entrada no Porto pelas 8 horas. Chegou de Santa Cruz de La Palma e vai permanecer na cidade até às 22 horas, numa escala da responsabilidade da JFM Shipping.

O próximo destino é Santa Cruz de Tenerife, dando seguimento a uma viagem de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI). Começou a 9 de Janeiro, precisamente em Tenerife, e antes de chegar à Madeira passou por Lanzarote, Gran Canaria e La Palma.

O Santa Maria Manuela, agenciado pela Transinsular, com 26 passageiros e 16 tripulantes, segue viagem esta manhã, pelas 11 horas, em direcção a Santa Cruz de La Palma.

Já o Wind Star, que chegou no final de segunda-feira para para passar duas noites na Madeira, é agenciado pela Blatas e tem a bordo 122 passageiros e 107 tripulantes. Chegou de Santa Cruz de La Palma, e segue viagem quarta-feira, às 17 horas, para Tenerife. Está também na rota CAI, num itinerário de 10 dias que começou a 9 de Janeiro em Tenerife e termina ano dia 19, no mesmo porto.

Amanhã, quarta-feira, o Funchal recebe as escalas do Marella Voyager e do Mein Schiff 7.