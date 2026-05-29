Martim Tejón no onze do ano da Liga 2

Martin Tejón, do Marítimo, integra o Onze do Ano da Liga Portugal 2 Meu Super, numa eleição que ficou a cargo dos treinadores principais e capitães das equipas da competição.

Na temporada de estreia em Portugal, o espanhol, 22 anos, foi distinguido como Melhor Jovem Jogador da prova, para o qual contribuíram os cinco golos e as cinco assistências em 32 partidas, números decisivos para a caminhada dos madeirenses rumo ao título de campeão.

O camisola 10 dos insulares junta-se, no Onze do Ano, aos companheiros de equipa Samu, Madsen e Romain Correia, assim como a Anthony Correia, Kahraman e Messeguem do Académico, Javi Vázquez, do SCU Torreense, e Morschel, do FC Vizela.