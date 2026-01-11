Início de semana com chuva e possibilidade de ocorrência de trovoadas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, 12 de Janeiro, períodos de céu muito nublado, passando a encoberto a partir da tarde. Estão previstos períodos de chuva, por vezes fortes no final do dia, com possibilidade de ocorrência de trovoadas.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sudoeste, soprando por vezes moderado a forte (até 45 km/h) a partir do fim da manhã, com rajadas até 70 km/h, sendo até 90 km/h nas terras altas, e rodando para Noroeste no fim do dia.

Na região do Funchal, o céu apresenta-se muito nublado, tornando-se encoberto a partir da tarde, com períodos de chuva, por vezes fortes, e possibilidade de trovoada; o vento será fraco, inferior a 15 km/h, aumentando gradualmente para fraco a moderado de Sudoeste.

Em termos de temperaturas, no Funchal a máxima será de 20 graus e a mínima de 15 graus, enquanto no Porto Santo são esperados 19 graus de máxima e 14 graus de mínima.

No mar, a costa Norte apresenta ondas de Noroeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 2 a 3 metros à tarde, enquanto a costa sul terá ondas inferiores a 1 metro, passando para 1,5 a 2,5 metros de oeste a partir da tarde.

A temperatura da água do mar varia entre 19 e 20 graus.